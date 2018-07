Brasil leva 5 gols de alemãs e cai no Mundial Sub-20 feminino

A competição era de outro gênero e categoria, mas o fantasma alemão voltou a assolar o futebol brasileiro. Na Copa do Mundo Sub-20 feminina, a seleção brasileira foi atropelada pelo rival. Se o placar não foi extenso como os 7 a 1 aplicado pela Alemanha na semifinal do último Mundial, os 5 a 1 desta terça-feira foram suficientes para eliminar o Brasil da competição.

A goleada colocou ponto final na péssima campanha da seleção no Canadá. Em três partidas, apenas um ponto foi conquistado, na estreia, no empate com a China por 1 a 1. Depois, derrota por 1 a 0 para os Estados Unidos e a goleada desta terça diante da Alemanha. O resultado foi a última colocação do Grupo B.

Melhor para a Alemanha, que se garantiu nas quartas de final do torneio como líder da chave, com sete pontos. O outro classificado do grupo foi os Estados Unidos. As duas seleções agora esperam quem passar da chave A para conhecerem seus adversários. Neste momento, as alemãs pegariam o Canadá, enquanto as norte-americanas teriam pela frente a Coreia do Norte.

O Brasil entrou em campo nesta terça precisando da vitória e o primeiro tempo até foi animador. Aos 41 minutos, Carol abriu o placar para o time brasileiro. As alemãs tiveram a chance do empate na sequência, mas Bremer acertou a trave em cobrança de pênalti aos 45.

O segundo tempo, no entanto, foi um massacre alemão. Däbritz igualou o placar aos cinco minutos, após falha de Letícia Santos. Bremer se redimiu do pênalti perdido e virou aos nove. Desesperado, o Brasil deu muito espaço e aí a derrota virou goleada. Däbritz, de novo, aos 23, fez o terceiro. Ela mesma marcou o quarto nos acréscimos, mas ainda houve tempo para Bremer também fazer mais um e selar a goleada.