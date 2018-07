Brasil leva 6 ginastas para Copa do Mundo em Portugal

No masculino a delegação será formada pelo campeão olímpico Arthur Zanetti, por Arthur Nory Mariano, Diego Hypolito e Pétrix Barbosa. A única ausência de peso é Sergio Sasaki, melhor do País no individual geral. Já no feminino, com diversas atletas adultas lesionadas, só foram convocadas duas ginastas: Adrian Gomes e Jade Barbosa.

Até aqui o Brasil conquistou três medalhas em etapas da Copa do Mundo 2013, todas realizadas em março. Em Cottbus, na Alemanha, Caio Souza foi bronze no salto. Já em Doha, no Catar, Arthur Nory Mariano ficou com a prata no solo, enquanto Arthur Zanetti com o ouro nas argolas.