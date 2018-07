Brasil leva susto, mas vence e fará final com a Espanha

Com a vaga assegurada, o atual campeão do mundo irá reencontrar a Espanha na decisão, neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília), depois de ter derrotado o adversário na final do Mundial de 2008, realizado em solo nacional.

Diante dos espanhóis, o Brasil buscará o seu quinto título mundial desde que a competição passou a ser disputada sob a chancela da Fifa. O País foi campeão também em 1989, 1992, 1996 e finalmente em 2008, depois de ter caído diante da Espanha na decisão de 2000 e sido eliminado pela poderosa rival na semifinal do Mundial de 2004. Antes de tudo isso, o Brasil se sagrou campeão do mundo em 1982 e 1985, anos em que a modalidade era conhecida como futebol de salão - os títulos, na época, foram em competições organizadas pela extinta Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão).

O JOGO

Após vencer a Argentina por 3 a 2, nas quartas de final, em um jogo no qual só se classificou na prorrogação e chegou a estar perdendo por 2 a 0 até quando faltavam sete minutos para o final do tempo normal, o Brasil entrou com tudo diante da Colômbia nesta sexta-feira.

Com menos de um minuto, já aos 41 segundos, Gabriel acertou forte chute no canto esquerdo do goleiro Lozano após receber bola rolada de trás por Simi. O gol, naquela hora, parecia um prenúncio de um massacre diante de um rival que pela primeira vez disputava um Mundial. Porém, o que se viu a partir dali na etapa inicial foi uma seleção brasileira errando muitos passes e sem competência ofensiva.

E, atuando mais recuada e esperando o erro do Brasil, a Colômbia achou seu gol quando faltavam pouco menos de dois minutos para o fim do primeiro tempo. Em rápido contra-ataque, Toro recebeu pela esquerda e tocou na saída de Tiago, no canto esquerdo baixo do goleiro para empatar.

Na etapa final, contando com a entrada de Falcão em quadra, a seleção voltou melhor para o jogo. E foi pelos pés do seu maior astro, ainda longe das sua condições físicas ideais por se recuperar de uma lesão que o fez ter até uma paralisia facial, que o Brasil acertou a trave do goleiro Lozano na primeira boa investida do craque.

E, aos 7 minutos, Gabriel voltou a marcar. Após novo passe de Simi, que foi cortado apenas parcialmente por um marcador, o ala encheu o pé para acertar o ângulo esquerdo de Lozano e fazer um golaço. E, pouco depois, o mesmo Gabriel contou com a sorte ao tentar dar um passe para Vinícius e ver Toro cabecear a bola para a própria meta colombiana, marcando gol contra.

Com dois gols de vantagem, o Brasil passou a jogar de forma mais cautelosa, e contra um rival que passou a ser divertir em quadra com jogadas de efeito de seus jogadores mais habilidosos, então já conformados com a inevitável eliminação que viria a seguir. Derrotada, a Colômbia pegará a Itália na decisão do terceiro lugar às 8 horas (de Brasília) deste domingo.