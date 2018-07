Brasil leva virada na decisão do bronze e fica em 4º no softbol

Como só havia seis times inscritos nessa modalidade, que não é olímpica, todos jogaram contra todos na fase de grupos. O Brasil perdeu de Canadá, EUA e Porto Rico (por 2 a 0), venceu Cuba e República Dominicana, e se classificou para uma semifinal diferente.

Como perdeu, o Brasil fica em quarto. Porto Rico joga no sábado contra o Canadá para decidir quem pega os EUA na final. Se vencerem, as porto-riquenhas chegam à disputa do ouro. Se derrotadas, ficam com o bronze. As americanas, que venceram o Canadá na outra semifinal, têm pelo menos a prata.

MEDALHAS NÃO-OLÍMPICAS - No caratê, 10 países foram ao pódio nesta sexta-feira para dividir as 12 medalhas distribuídas na modalidade. EUA, Peru e Argentina ganharam uma de ouro cada um. O Brasil não teve representantes.

Já no raquetebol o México confirmou o favoritismo para ganhar duas medalhas de ouro nesta sexta-feira, quando foram realizadas as finais de simples e duplas. Os EUA também levaram duas de ouro, enquanto a Argentina colecionou duas de prata.

Nas modalidades não-olímpicas, o Brasil vem se dando pior do que praticamente todos os sete primeiros colocados do quadro de medalhas. Só fica à frente de Cuba. Considerando as provas já encerradas no squash, caratê, patinação, boliche, esqui aquático, raquetebol e nas classes não olímpicas da vela, o quadro de medalhas fica assim:

EUA - 9 de ouro, 8 de prata, 10 de bronze (27 no total)

Canadá - 6 de ouro, 11 de prata, 6 de bronze (23 no total)

Colômbia - 6 de ouro, 3 de prata, 1 de bronze (10 no total)

Argentina - 5 de ouro, 4 de prata, 5 de bronze (14 no total)

México - 3 de ouro, 2 de prata, 11 de bronze (16 no total)

Brasil - 3 de ouro, 1 de prata, 2 de bronze (6 no total)

Cuba - 0 de ouro, 0 de prata, 1 de bronze (1 total)