Brasil levará oito judocas para Grand Prix na Mongólia A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) confirmou nesta sexta-feira a delegação que irá competir no Grand Prix de Ulaanbaatar, etapa do circuito mundial, que acontecerá de 4 a 6 de julho, na Mongólia. A equipe do Brasil terá oito judocas, mas não contará com as principais estrelas da seleção, como Rafael Silva, Felipe Kitadai, Sarah Menezes e Mayra Aguiar.