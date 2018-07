Brasil luta até o fim, mas perde para Croácia e está fora do Mundial

Foi um por um triz, como havia sido em 2013, contra a Rússia. O Brasil atuou como um grande no handebol masculino, mas perdeu para a Croácia no Mundial do Catar , neste domingo, e foi eliminado nas oitavas de final. E como há dois, o jogo só foi decidido no minuto final: 26 a 25.

A seleção brasileira caiu diante de um rival complicado: a Croácia é uma das seleções mais fortes da Europa e tem o atual melhor jogador do mundo, o central Duvnjak, 26 anos. Já foi campeã mundial e ganhou dois ouros olímpicos. E no último mundial, em 2013, terminou em 3º lugar.

Funcionou bem a estratégia de Ribera no primeiro tempo. O Brasil valorizou a posse de bola, não se precipitou no ataque e soube furar o bloqueio croata pelo meio da defesa. Em vez dos pontas, a peça-chave do time foi o central João Pedro.

Foi dessa forma que a equipe brasileira não deixou a Croácia abrir vantagem no placar, empatar e virar o jogo aos 15 minutos. Também apareceu a figura de do goleiro Rick, que defendeu três de quatro setes metros contra o Brasil. Vitória parcial por 15 a 13.

A seleção brasileira se reuniu no meio de quadra e formou um círculo antes de iniciar o segundo tempo. Mas foi um péssimo recomeço para o Brasil. Em menos de quatro minutos, a vantagem de dois gols se evaporou. A Croácia aproveitou erros de ataque brasileiro e virou: 17 a 15.

Ribera pediu tempo e cobrou concentração. Demorou para o Brasil entrar no jogo novamente. A Croácia acertou a marcação no meio da defesa e o "paredão" formado por jogadores de mais de 2 metros de altura passou a funcionar.

O Brasil levou 15 minutos para reequilibrar e virar novamente a partida. O 'apagão' tinha ficado para trás. Mas a dez minutos do fim, o jogo continuava empatado: 22 a 22. Na reta final, valeu o histórico vencedor da Croácia e um sete metros no minuto final sacramentou a derrota brasileira no Catar.

A seleção brasileira masculina ainda terá outra competição importante neste ano: os Jogos Pan-Americanos, em julho, que serão disputados em Toronto, no Canadá.

OITAVAS DE FINAL

RESULTADOS DESTE DOMINGO

Áustria 27 x 29 Catar

Eslovênia 30 x 28 Macedônia

Espanha 28 x 20 Tunísia

Croácia 26 x 25 Brasil

SEGUNDA-FEIRA (26)

Alemanha x Egito

Polônia x Suécia

Islândia x Dinamarca

França x Argentina

*O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol.