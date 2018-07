Brasil luta por quatro medalhas de ouro nos esportes coletivos

Os esportes coletivos do Brasil chegam ao penúltimo dia dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em alta. Neste sábado, o País disputará o ouro em duas modalidades do feminino. A partir das 19h35 (de Brasília), o Brasil enfrenta a Colômbia na final do futebol. Mais tarde, às 21h30, é a vez do vôlei tentar o lugar mais alto do pódio diante dos Estados Unidos. Entre os homens, às 21 horas, disputa a final do handebol contra a Argentina. E, às 17h30, o basquete decide o título contra o Canadá.

Mesmo sem estar com força máxima no Canadá - parte das principais jogadoras está nos Estados Unidos disputando o Grand Prix -, a seleção feminina de vôlei chega à final invicta. Na primeira fase, o time do técnico José Roberto Guimarães enfrentou as norte-americanas e venceu por 3 sets a 2. "O equilíbrio que tivemos diante dos Estados Unidos foi enorme. Não existe jogo fácil", destacou o treinador logo após a equipe garantir vaga na decisão. "Foi um jogo muito sofrido, mas se Deus quiser vamos conseguir a medalha de ouro", destacou a ponteira Rosamaria.

No futebol, ainda no feminino, o Brasil vai em busca de seu terceiro título em cinco edições do torneio. Esta será a quarta final consecutiva e em todas elas a volante Formiga esteve presente. "O jogo de amanhã (sábado) tem um gostinho especial. Será a minha última partida em Jogos Pan-Americanos", declarou a jogadora. "Estou um pouco ansiosa, mas concentrada e ciente da capacidade das meninas que estarão em campo ao meu lado e no banco".

A seleção teve uma campanha irrepreensível até aqui. Foram quatro vitórias em quatro jogos, com 16 gols marcados e apenas três sofridos. "Estamos juntas desde o início de janeiro, participamos da Copa Algarve, tivemos amistosos, disputamos a Copa do Mundo e agora no Pan estamos muito bem entrosadas".

No torneio de handebol masculino será reeditada a final dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011. Na ocasião, os argentinos levaram a melhor e, além de ficarem com o ouro, tiraram o Brasil dos Jogos Olímpicos de Londres. Mas na partida deste sábado a seleção brasileira entra como favorita.