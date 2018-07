Brasil mantém meta de medalhas mesmo com investimento recorde

Repetir a conquista das 15 medalhas dos Jogos de Pequim-2008 é a meta brasileira para os Jogos da capital britânica, apesar de o Brasil ter montado um esquema inédito que inclui a locação de um dos melhores centros de treinamento londrinos, quartos à disposição em vários hotéis da cidade, transporte exclusivo para os atletas e diversas equipes extra-competição assessorando os atletas.

O valor do investimento feito pelo país para os Jogos não foi divulgado. O presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, disse que só será fechado e apresentado às vésperas da competição, mas confirmou que essa é a maior operação do Brasil para uma Olimpíada.

Segundo o COB, houve um aumento significativo de recursos para o esporte olímpico a partir da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016, no final de 2009, mas "faltou tempo" para as confederações nacionais colocaram em prática projetos de preparação dos atletas para Londres.

O Brasil espera dar um salto de qualidade quando for a sede das Olimpíadas daqui a quatro anos, alcançando pela primeira vez na história um lugar entre os 10 primeiros colocados.

"Somos muito realistas nesse assunto, é uma conversa que tem que ser dura, mas somos realistas. No Rio de Janeiro (2016), com tempo, financiamento e planejamento, esperamos dar um salto de qualidade. Mas daqui a 121 dias nossa meta é muito parecida com Pequim, por isso colocamos no papel uma meta de 15 medalhas", disse a jornalistas o superintendente-executivo de esporte do COB, Marcus Vinícius Freire.

"É uma conta simples, é a conta que todo mundo faz no mundo inteiro. É só olhar os últimos quatro anos o que aconteceu nos campeonatos mundiais com os nossos atletas e os adversários", acrescentou.

"Assim vale a mesma conta para frente. Estamos lançando uma meta para 2016 que é dobrar o número de medalhas porque vamos ter tempo, financiamento, apoio dos três níveis de governo e da iniciativa privada. Esse grupo todo demorou um pouco a se juntar nesse empurrão depois de 2009", disse.

"É uma meta realista, estamos mirando um top 10 porque temos condições de fazer isso."

O Brasil conquistou 15 medalhas nos Jogos de Pequim (3 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze) e chegará a Londres com expectativa de subir ao pódio praticamente nas mesmas modalidades, com destaque para natação, vela, judô, vôlei e futebol.

O nadador César Cielo, ouro nos 50m e bronze nos 100m livre em 2008, segue como o principal atleta olímpico brasileiro.

SEM DESCULPAS

Em Londres, o COB promete oferecer aos atletas brasileiros uma estrutura comparável ao que as potências olímpicas como EUA e Austrália prepararam para seus atletas. "Não queremos ouvir desculpas", disse Freire.

O principal investimento foi o aluguel do centro esportivo Crystal Palace, que será o quartel-general do país na capital britânica, com locais de treinamento, alimentação e acomodação exclusivos para os brasileiros.

"A nossa obrigação é dar o apoio e a melhor forma possível para eles poderem trabalhar", disse Nuzman.

No ciclo olímpico anterior aos Jogos de Pequim, o COB aplicou um total de 288 milhões de reais oriundos dos recursos da Lei Agnelo/Piva. Somando recursos da lei de incentivo ao esporte, patrocínios de empresas estatais e projetos do Ministério do Esporte, o total de investimento chega a 1 bilhão de reais, segundo estimativas de uma entidade civil.

Os Jogos de Londres vão de 27 de julho a 12 de agosto.

(Por Pedro Fonseca)