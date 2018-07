Brasil marca revanche contra Holanda para 4 de junho de 2011

RIO - O Brasil vai ter em 4 de junho de 2011 a oportunidade de uma revanche contra a Holanda, a seleção que eliminou a equipe dirigida por Dunga no Mundial da África do Sul. O amistoso foi confirmado ontem pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. O jogo será disputado em uma das 12 cidades-sedes da Copa de 2014 - Porto Alegre e São Paulo são as mais cotadas.

Na negociação com a Fifa e clubes europeus para a liberação dos atletas - há um impedimento de que o Brasil exija a presença dos que atuam na Europa para realizar amistosos em casa -, a CBF se dispôs a abrir mão de utilizar outra data estabelecida pela Fifa, em junho.

Presente no encontro de dirigentes da CBF e do Comitê Organizador da Copa de 2014 com a imprensa, ontem, no Rio, o técnico Mano Menezes demonstrou bom humor ao enfatizar quais os adversários do Brasil já confirmados para 2011. "Primeiro, a França (em fevereiro), depois a Holanda e ainda a Alemanha (em agosto). O presidente (Teixeira) não quer vida fácil não."

O comentário descontraído de Mano recebeu uma pequena correção do dirigente. "Ele está se esquecendo que, após o jogo com a Holanda, o Brasil vai disputar a Copa América na Argentina."

Mano ressaltou que uma vitória sobre a Holanda "não vai devolver nada ao futebol brasileiro". Mas reconheceu que esse não será o sentimento dos torcedores. "Vão querer o troco daquele 2 a 1, a todo custo, é assim que eles vão ver esse jogo, apesar de ser um outro momento, com times diferentes."

Mano contou que a eliminação do Brasil na última Copa é motivo frequente de brincadeiras na Inter de Milão, clube em que atuam Julio Cesar, Lucio e Maicon. Recentemente, em visita ao trio na Itália, Mano ouviu uma gozação de Sneijder, autor de um dos gols da Holanda nos 2 a 1 sobre o Brasil na África. "Diga aí para o "mister" que eu sou muito bom de cabeça", dissera o jogador holandês para Julio Cesar, no momento em que o goleiro conversava com o técnico.

"Será um jogo especial, sem dúvida, com esse apelo todo. Um clássico do futebol mundial", disse Mano.