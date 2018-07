Brasil muda de casa: sai Londres, entram os EUA

A seleção brasileira vai trocar provisoriamente de casa no primeiro semestre deste ano. Em vez da Inglaterra, onde nas últimas temporadas disputou a maioria de seus amistosos, vai dar preferência aos Estados Unidos. É lá que a equipe comandada por Mano Menezes fará três jogos nos próximos meses. O Brasil também entrará em campo na Suíça e na Alemanha. Por aqui, por enquanto, nada.

A CBF divulgou ontem o calendário de amistosos para o primeiro semestre, com cinco partidas. O primeiro será no mês que vem, dia 28, contra a Bósnia, em território suíço (veja o quadro). Também ontem, o presidente licenciado do Corinthians, Andrés Sanchez, deu início a seu trabalho como diretor de seleções da entidade.

Andrés reuniu-se com o coordenador das seleções de base, Ney Franco, e com o supervisor Guilherme Ribeiro. Entre os assuntos tratados, estava a Olimpíada de Londres. A entidade não divulgou detalhes do encontro, mas tudo indica que o técnico da seleção principal, Mano Menezes, que também vai comandar a equipe que tentará a inédita medalha de ouro olímpica no futebol para o Brasil, vai aproveitar os amistosos do semestre para observar vários jogadores que poderão ir a Londres.

A Bósnia, equipe que quase chegou à fase final da Eurocopa (caiu na repescagem diante de Portugal), é, na teoria, o adversário mais fraco da seleção brasileira dos já conhecidos. Depois deste amistoso no fim de fevereiro, a equipe só tem compromisso marcado para o final de maio - dia 26, com a Dinamarca, na cidade alemã de Hamburgo. Neste período de quase três meses, é possível que a CBF marque algumas outras partidas da seleção principal e, principalmente, do time olímpico.

O jogo em Hamburgo será o início de uma minimaratona do time de Mano, que prosseguirá com três partidas nos Estados Unidos em curto período. A equipe irá a Boston ou Washington enfrentar os donos da casa no dia 30 de maio - a partida poderá ser realizada no dia seguinte. Em seguida, viaja para Dallas, onde pegará o México em 3 de junho. Mais 6 dias e outra viagem, até Nova Jersey, para o clássico contra a Argentina, dia 9 de junho.

Nesse jogo, a expectativa é de um novo encontro entre Neymar e Messi. Em dezembro, eles se enfrentaram no Japão, defendendo suas agremiações no Mundial de Clubes. O argentino levou a melhor sobre o brasileiro, com a goleada do Barcelona sobre o Santos por 4 a 0.

Overdose. A partida entre Brasil e Argentina será disputada no MetLife Stadium, local em que Mano Menezes estreou à frente da seleção brasileira, em 2010. A equipe venceu os Estados Unidos por 2 a 0 naquela ocasião.

Vai ser, também, o quarto confronto de Mano contra os argentinos: até agora, o duelo está equilibrado. Os adversários venceram uma vez (1 a 0, em amistoso disputado no Catar em 2010, gol de Messi); os brasileiros fizeram 2 a 0 no ano passado, em Belém; e ocorreu empate por 0 a 0 em partida realizada em Córdoba.

Estas duas partidas valeram pelo Superclássico das Américas, um torneio em dois jogos que vai ser disputado todos os anos. Ou seja, nesta temporada, Brasil e Argentina voltarão a se encontrar outras duas vezes, no segundo semestre.

A CBF ainda não confirma, mas a seleção brasileira, de acordo com a Fifa, vai realizar uma partida na Suécia na segunda metade do ano. O jogo, em 15 de agosto, contra a seleção da casa, vai ser no Estádio Rassunda, local da final da Copa do Mundo de 1958. Naquela ocasião, o Brasil fez 5 a 2 nos suecos e conquistou o primeiro de seus cinco títulos mundiais.