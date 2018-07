Brasil na despedida do estádio da Copa de 58 O primeiro amistoso da seleção brasileira no segundo semestre de 2012 - a sexta partida no ano da equipe de Mano Menezes - será contra a Suécia, em 15 de agosto, no estádio Rasunda, em Estocolmo. Foi lá, em 29 de junho de 1958, que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo: 5 a 2 sobre os suecos (Pelé e Vavá marcaram dois gols; Zagallo, um), maior placar até hoje em finais da competição.