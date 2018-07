Brasil não chegará cambaleante em 2014, aposta Mano

ENVIADOS ESPECIAIS / LOS CARDALES

Um dia após a queda na Copa América, Mano Menezes garantiu que confia no seu trabalho para o Mundial de 2014 e adiantou que, se sentir que está perdendo o rumo, ele mesmo vai pedir ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para deixar a seleção.

"O Brasil não vai chegar em 2014 cambaleando. Vai chegar firme. E, se eu sentir que não tenho condições de fazer isso, eu vou dizer. Podem continuar criticando e elogiando. Mas me parece que a troca não resolve tanto. A Argentina tem trocado (de técnico) e não resolveu. Enquanto as coisas estiverem nessa direção, estou confortável."

Mano, por enquanto, tem o respaldo de Teixeira para tocar a renovação do grupo. Com esta certeza, o técnico disse ontem que o trabalho está no caminho certo.

"O que na verdade fica de sentimento é que evoluímos internamente. Entramos de uma maneira e saímos melhor da Copa América. Poderíamos não vencer, como não vencemos, mas temos de olhar para trás e ver evolução."

A Copa América, aliás, servirá como parâmetro de avaliação para as próximas convocações. De acordo com Mano, o desempenho dos jogadores durante a competição contará bastante no processo de renovação do time.

"Copa América é uma referência, uma etapa importante de avaliação porque não teremos muitas competições oficiais até 2014, e ela segue os moldes da Copa do Mundo."

O treinador, no entanto, não quis "queimar" atletas que ficaram abaixo do esperado ou que cometeram falhas em momentos importantes na Argentina.

Indiretamente, Mano defendeu os quatro que fracassaram nas cobranças de pênaltis e também Daniel Alves e Ganso.

"Avaliações e decisões serão internas, as decisões não vão levar em conta o jogador que perdeu o pênalti, cometeu uma falha, não esteve bem devido a circunstâncias especiais", disse. "Vai ser feita como um todo para não sermos injustos. Avaliações erradas nos levam a oscilações muito grandes e isso não pode acontecer, porque podemos perder o rumo do trabalho."

Trocas previsíveis. Entretanto, o destino de alguns atletas depois do vexame na Argentina deverá ser o afastamento do time. Fazem parte desse grupo veteranos, como Julio César e Lúcio. Jogadores que eram apostas do treinador também correm o risco de não voltarem a ser chamados, como André Santos, Jadson e Elias.

Para os amistosos já marcados até o fim do ano (Alemanha, em agosto, Argentina, em setembro, Itália e Espanha, entre outubro e novembro), Mano sinalizou que não deve chamar muitos atletas que estiveram na Copa América, pelo menos no primeiro compromisso, em Stuttgart, contra a Alemanha.

"Vamos fazer a convocação no dia 25. Ela vai respeitar algumas questões da Copa América porque ficamos 35 dias com os jogadores. Alguns retornam para seu início de temporada na Europa, com amistosos marcados muito próximos do nosso. Além disso, a Alemanha é forte, fez uma bela Copa, e vai exigir muito da seleção", avaliou Mano.

Como não tem o compromisso de disputar as Eliminatórias para o Mundial, o Brasil passará a maior parte de sua preparação para 2014 fazendo amistosos.