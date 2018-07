Brasil não terá representantes na próxima fase de etapa chinesa do vôlei de praia O Brasil não contará com representantes na próxima fase da etapa de Fuzhou, na China, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As duplas brasileiras que participavam da disputa foram eliminadas na madrugada desta sexta-feira. Bruno e Hevaldo caíram nas oitavas de final da chave masculina da competição, enquanto Lili e Carolina Horta acabaram superadas na repescagem da chave feminina.