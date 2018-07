Brasil participa com 2 atletas dos Jogos de Inverno da Juventude

SÃO PAULO - Eles têm apenas 15 anos e nem decidiram ainda se vão adotar o esporte como carreira profissional. Mas Eliza Nobre e Tobias Macedo já sabem que vivem um momento inesquecível - e, provavelmente, histórico: são os únicos brasileiros a participar da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, realizado em Innsbruck, na Áustria.

O torneio, que começou na última sexta-feira e vai até domingo, reúne cerca de 1.100 jovens atletas com idade entre 14 e 18 anos. A intenção do Comitê Olímpico Internacional (COI), que em 2010 organizou a edição de verão em Cingapura, é a de despertar o desejo de futuros adultos pela prática esportiva. Seja como profissão, ou não.

A paulistana Eliza, por exemplo, não sabe se será esquiadora profissional - apesar de desafiar a distância em relação a neve para treinar, já que mora em São Paulo. "Meus pais me apoiam muito, mas falam que o estudo está em primeiro lugar. E eu concordo com eles." Ela estreia nesta quarta, no slalom gigante, que consiste na descida em velocidade por uma montanha - sua outra prova, o slalom especial, será na sexta-feira. E Tobias participa das mesmas provas, quinta e sábado.

Para ir até a Áustria, Eliza não deixou a escola de lado - tem recebido e-mails com lição de casa, e está estudando na Vila Olímpica. "É difícil estudar à distância, não é a mesma coisa."

O cearense Tobias tem uma vantagem: mora perto do local em que treina. Desde criança, vive no Estado americano do Oregon, onde a neve é opção de lazer. Foi como brincadeira, aliás, que começou a tomar gosto pelo esqui alpino. "Meu pai me colocou numa aula e eu acabei gostando muito", disse, com português fluente, mas sotaque carregado.

Tobias confessa, porém, que até viver o clima olímpico na Áustria não tinha refletido sobre a hipótese de se tornar profissional. "Isso era uma coisa que eu não tinha pensado muito até chegar aqui", admite ele, que está no high school. "Vou fazer faculdade nos EUA, ainda não sei de que, porque o ensino lá é muito bom. E acho que vai dar para continuar esquiando."

AJUDINHA

Dúvidas como estas são mais do que esperadas, considerada a idade dos participantes. E, até para ajudar na decisão dos jovens atletas, o COI contempla na programação dos Jogos uma série de eventos culturais e educacionais, uma vez que os competidores ficam na Vila Olímpica durante todo o período de realização do torneio.

Eliza e Tobias participaram, por exemplo, de um workshop sobre como dividir o tempo entre família, amigos e esporte. O palestrante? Ninguém menos que Alexander Popov, ex-recordista mundial e dono de quatro medalhas de ouro olímpicas na natação. O russo é um dos vários campeões nominados pelo COI como "modelos", e que estão à disposição dos jovens atletas para contar como é a vida de um profissional.

"Ele (Popov) falou coisas que nos incentiva muito e mostra que não é impossível fazer tudo", explica Eliza. "É uma experiência muito boa, uma chance de aprender como é a vida de um esportista. Ajuda muito a pensar no futuro", destaca Tobias.