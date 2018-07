Brasil passa sufoco, mas leva equipe para a Olimpíada

A seleção feminina de ginástica precisou esperar pela última nota de um dia inteiro de competições para finalmente comemorar a classificação da equipe completa para a Olimpíada de Londres. Foi na base do sufoco, e com uma exibição salvadora de Daniele Hypolito na trave, que o Brasil garantiu no evento-teste disputado na capital londrina todo o time nos Jogos, pela 3.ª vez consecutiva. Itália, Canadá e França também obtiveram vaga.

O Brasil supera, assim, um 2011 desastroso. No Mundial de Tóquio, em outubro, primeira chance de classificação olímpica, o time ficou apenas em 14.º. Logo depois, no Pan de Guadalajara e sem Jade Barbosa, lesionada, veio o 5.º lugar por equipes. No México, as ginastas mostraram claramente que a sintonia na seleção não era boa, com trocas de farpas públicas. O time, porém, reuniu-se em um regime intenso de preparação para o evento-teste, última oportunidade para ir a Londres.

Aos 27 anos, a experiente Daniele disputará uma Olimpíada pela 4.ª vez. Na North Greenwich Arena, teve a melhor nota geral do País na disputa que definiu as últimas quatro vagas para Londres. O Brasil ficou em 4.º, garantindo a última das 12 vagas.

Daniele terminou em 8.º no individual geral e demonstrou regularidade. Sua melhor nota foi no salto, com 14.266, e os 13.866 na trave, último aparelho para as brasileiras, foram definitivos. O Brasil brigou ponto a ponto com a Coreia e a Holanda. Teria sofrido menos não fosse uma queda de Jade Barbosa (que foi a melhor atleta da competição no salto), penúltima ginasta a se apresentar.