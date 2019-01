Brasil pega Croácia no domingo na estreia na 2ª fase do Mundial de Handebol

A organização do Mundial Masculino de Handebol divulgou nesta sexta-feira a tabela da segunda fase da competição. Depois de buscar a vaga na última rodada, a seleção brasileira vai estrear neste estágio da competição no domingo, quando encara a Croácia na cidade de Colônia, na Alemanha.

O Brasil garantiu-se na fase seguinte ao derrotar o time unificado das Coreias do Sul e do Norte na última quinta-feira. Com isso, a equipe caiu no Grupo I do segundo estágio, ao lado de croatas, alemães, franceses, espanhóis e islandeses.

Nesta fase, as 12 seleções restantes são divididas em dois grupos de seis. Além da Croácia, o Brasil vai encarar a Espanha, na segunda-feira, e a Islândia, na quarta, sempre em Colônia.

São apenas três partidas para cada equipe porque elas levam consigo os resultados obtidos na primeira fase contra as seleções restantes. O Brasil, por exemplo, já enfrentou as outras duas equipes da sua chave, Alemanha e França. Por isso, não voltará a duelar com elas neste segundo estágio.

Como foi derrotado por franceses e alemães, o Brasil larga na lanterna do Grupo I, com zero ponto, enquanto França e Alemanha, que empataram na primeira fase, somam três pontos cada. A liderança é da Croácia, que venceu seus primeiros compromissos contra Espanha e Islândia e tem quatro pontos. Os islandeses dividem a última posição com o time brasileiro porque perderam para os espanhóis, que somam dois pontos.

No Grupo II, Dinamarca e Suécia dividem a liderança com quatro pontos, seguidos de Noruega, com dois, Hungria e Egito, com um, e Tunísia, com zero. As duas seleções mais bem colocadas em cada chave avançam às semifinais. A grande decisão do torneio está marcada para o próximo dia 27.