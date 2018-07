Brasil pegará Chile na semifinal do Pan de Handebol

Com isso, o Brasil chegou à terceira vitória em três partidas disputadas. Wesley, com sete gols marcados, e Arthur Patrianova, com cinco, foram os principais destaques do tranquilo triunfo, que agradou o técnico Jordi Ribera, até pela rotação no elenco que ele conseguiu promover.

"Nós jogamos bem. Nossa defesa esteve muito boa durante toda a partida. Começamos errando arremessos, mas, pouco a pouco, fomos melhorando e ampliando nossa diferença de gols. Mais uma vez, fizemos rotação de jogadores, o que é muito positivo", declarou.

Agora o Brasil se prepara para entrar em quadra no sábado e lutar por uma vaga na decisão. Além do time brasileiro e do Chile, Argentina e Uruguai ainda brigam pelo título pan-americano e se enfrentam na outra semifinal. Os três primeiros asseguram vaga no Campeonato Mundial do Catar, que será em janeiro.