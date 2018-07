Brasil perde amistoso de futebol feminino para Austrália

Assim, a Austrália se vingou do resultado da primeira partida, disputada no último domingo e vencida pela seleção brasileira por 1 a 0. Os amistosos serviram como preparação para a Copa América, que será disputada ainda neste ano e é classificatória para o Mundial Feminino de Futebol de 2015, marcado para o Canadá.

As partidas não contaram com a participação de Marta, que chegou a ser convocada, mas acabou sendo cortada por estar lesionada. O técnico Márcio Oliveira escalou o Brasil com a seguinte formação nesta quarta-feira: Thaís Picarte, Fabiana (Rilany), Bruna Benites, Andreia Rosa (Gislaine) e Tamires (Barrinha); Formiga e Thaisa; Debinha, Andressa Alves e Rosana (Nenê); Cristiane.

Nesta quarta-feira, a seleção brasileira chegou a ter chances de gol no primeiro tempo, uma delas com Formiga, mas o domínio foi mesmo da Austrália. Depois de quatro escanteios, a seleção da casa abriu o placar do amistoso com o gol marcado por Katherine Gill.

O Brasil pressionou a saída de bola da Austrália no início do segundo tempo e logo empatou o amistoso. Aos dez minutos, Tamires roubou a bola no campo de defesa, avançou e tocou para Formiga, que devolveu o passe. A lateral-esquerda, então, encobriu a goleira australiana para fazer 1 a 1.

Após o empate, o jogo ficou aberto. Fabiana e Cristiane quase marcaram, enquanto a goleira Thaís Picarte fez quatro boas defesas. Em um contra-ataque, Michel marcou o segundo gol australiano, decretando a derrota da seleção brasileira no amistoso disputado em Brisbane.