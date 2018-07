Brasil perde amistoso de futebol feminino para França

A seleção brasileira feminina de futebol decepcionou nesta quarta-feira. Mesmo com a craque Marta em campo, a equipe do técnico Vadão foi amplamente dominada pela França e acabou sendo derrotada por 2 a 0, em amistoso disputado na cidade de Lyon. Le Sommer e Dali marcaram os gols da partida.

Este foi o primeiro amistoso de preparação da seleção para a Copa do Mundo do ano que vem, que acontecerá de 6 de junho a 5 de julho no Canadá. O Brasil garantiu vaga na competição com o título da Copa América deste ano, no Equador. Já a França fez campanha perfeita nas Eliminatórias Europeias e venceu seus 10 jogos, tendo marcado 54 gols e sofrido somente três.

Foi essa força que a equipe mostrou nesta quarta-feira. É bem verdade que o Brasil teve uma grande chance, sua melhor na partida, quando o jogo ainda estava 0 a 0, mas Marta jogou por cima do gol um contra-ataque no qual invadiu sozinha a área. Mas a partir daí, as donas da casa reassumiram o controle e não deixaram o adversário sequer assustar.

Depois de muito rondar a área brasileira, a França abriu o placar aos 31 minutos. A bola foi cruzada da direita e Eugénie Le Sommer tocou de cabeça para o gol. A vantagem deixou as francesas ainda mas tranquilas e elas ampliaram no segundo tempo, aos 16, com Kenza Dali, que encheu o pé após novo cruzamento, desta vez da esquerda.

Velhos conhecidos, Brasil e França haviam se enfrentado em três oportunidades desde o ano passado, mas todas haviam terminadas empatadas. Nesta quarta-feira, o técnico Vadão não pôde contar com algumas jogadoras campeãs sul-americanas, como Bruna Benites, Andreia Suntaque, Formiga, Andressa Alves, Poliana, Rosana e Debinha.