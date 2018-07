Equipe do Brasil perde da Argentina e fica sem pódio no sabre

Medalhista de bronze na disputa individual do sabre, Renzo Agresta não foi capaz de, sozinho, levar o Brasil ao pódio na competição por equipes nos Jogos Pan-Americanos. Ele se destacou no confronto de quartas de final contra a Argentina, marcou 25 dos 42 pontos brasileiros, mas não foi suficiente para impedir a derrota por 45 a 42, nesta quinta-feira.

Com a derrota na estreia, o Brasil foi relegado ao Torneio de Consolação. O time formado por Renzo, Enrico Pezzi e William Zeytounlian venceu o Chile por 45 a 41, bateu também o México, por 45 a 38, e terminou na quinta posição. De qualquer forma, um lugar acima do que no Campeonato Pan-Americano, em abril, quando foi sexto.

É importante ressaltar, entretanto, que a disputa por equipes masculinas no sabre não faz parte do programa olímpico em 2016. Isso porque o Comitê Olímpico Internacional (COI) só permite a distribuição de 10 medalhas de ouro na esgrima por edição dos Jogos. É feito, então, um revezamento nas disputas por equipes e chegou a vez de o sabre masculino e o florete feminino ficarem de fora.

No feminino, o sabre por equipes é disputa olímpica, mas o Brasil não tem um time forte. Oitavo colocado no Campeonato Pan-Americano, ao menos evoluiu para ficar no sexto lugar em Toronto. O time formado por Marta Baeza, Giulia Gasparin e Karina Lakerbai levou 45 a 27 do México, mas venceu a República Dominicana por 45 a 41. Depois, perdeu do Canadá por 45 a 38 na disputa do quinto lugar.

Até aqui, o Brasil já ganhou três medalhas de bronze na esgrima no Pan de Toronto, todas em disputas individuais. Levando em consideração os resultados do Campeonato Pan-Americano, briga por medalhas no florete, sábado, tanto no masculino (foi vice-campeão) quanto no feminino (ficou em quarto). Antes, nesta sexta, tenta surpreender nas competições de espada.