Brasil perde de uruguaios e fica longe de defender título sul-americano de rúgbi

A seleção brasileira masculina de rúgbi sofreu, neste sábado, a primeira derrota no Campeonato Sul-Americano 6 Nações. Em partida disputada em Osasco (SP), no estádio José Liberatti, a equipe nacional perdeu para o Uruguai XV por 38 a 19, ficando distante de defender o título conquistado em 2018.

O time uruguaio que os Tupis encararam neste sábado não é a sua seleção principal, mas a equipe de desenvolvimento. Ainda assim, é um time considerado forte, sendo que os brasileiros não vencem o Uruguai desde 1964 - neste ano, havia enfrentado o time principal em março, pelo Campeonato de Rúgbi das Américas, e perdido por 42 a 20, em Montevidéu.

Neste sábado, o Brasil fez um duelo equilibrado no primeiro tempo. Chegou a liderar o placar em alguns momentos, conseguiu três tries, com Maranhão, Monstro e Daniel Sancery, mas foi ao intervalo perdendo, ainda que por pequena diferença - 21 a 19. O segundo tempo, no entanto, foi de controle total dos uruguaios, que acuaram os Tupis na defesa e sacramentaram o triunfo por 38 a 19.

No sábado passado, o Brasil havia estreado no Campeonato Sul-Americano 6 Nações com uma fácil vitória sobre o Paraguai, por 66 a 10, em Assunção. E a participação do time nacional no torneio chegará ao fim no próximo sábado, em partida contra a Argentina XV, marcada para Belo Horizonte, no estádio Independência.

Após o fim da segunda rodada, o Brasil é o terceiro colocado do torneio com cinco pontos. O time de desenvolvimento da Argentina é o líder, com dez, seguido pelo Uruguai, com oito.