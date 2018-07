Brasil perde disputa para receber principal convenção do esporte

Depois de falhar na organização da Soccerex, principal convenção mundial do futebol, e do Laureus, maior premiação do esporte, abrindo mão de ambas por problemas financeiros, o Brasil não conseguiu o direito de sediar a próxima reunião anual da SportAccord, considerada o maior evento da indústria do esporte, reunindo mais de 1.500 delegados.

A SportAccord, entidade que reúne as federações internacionais de modalidades e outras forças políticas do esporte, tem crescido em importância nos últimos anos. Como sua convenção reúne as principais lideranças do esporte, o COI (Comitê Olímpico Internacional) costuma aproveitar a estrutura para, em datas concomitantes, realizar um encontro do seu comitê executivo.

De acordo com a SportAccord, "diversas cidades brasileiras" demonstraram "forte interesse" em receber a convenção do ano que vem, prevista para acontecer entre abril e maio. Rio e Brasília apareciam como principais candidatas do País, mas a escolha acabou sendo por Sochi (Rússia), que venceu concorrentes como Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos) e Durban (África do Sul).

A escolha pela sede da última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno surpreende por conta da crise vivida pela Rússia com a comunidade internacional, uma vez que o país está em conflito territorial com a Ucrânia e tem recebido sanções dos Estados Unidos e seus aliados.

A convenção de Sochi será a 13.ª da SportAccord, que reuniu 1.636 delegados de 78 nacionalidades em Antalya, na Turquia, em abril passado. Foi deste evento que saíram as duras críticas à organização dos Jogos do Rio, que fizeram com que o COI ameaçasse uma intervenção.

A entidade é presidida por Marius Vizer, chefe também da Federação Internacional de Judô. A expectativa da SportAccord é que a sua próxima convenção reúna mais de 7 mil delegados, uma vez que a entidade tenha ganhado espaço organizando eventos como os Jogos Mundial de Combate, de Praia, de Mente e Artísticos, numa alternativa à Olimpíada.

O COI é só um dos membros da entidade, que reúne, por exemplo, o Comitê Olímpico Paralímpico, o Sindicato dos Trabalhadores em Federações Internacionais, a Federação Internacional do Esporte Universitário e federações de modalidades não-olímpicas, entre elas a FIA (automobilismo) e FIM (motociclismo).