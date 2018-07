Brasil perde do Canadá nos pênaltis no polo aquático A seleção brasileira masculina de polo aquático sofreu a sua quarta derrota na Super Final da Liga Mundial, nesta sexta-feira, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em partida válida pelas semifinais do torneio de consolação, o Brasil empatou em 7 a 7 com o Canadá no tempo normal e, nos pênaltis acabou derrotado. Na modalidade, o placar é somado. Assim, o jogo terminou em 14 a 13.