Brasil perde do Catar e fica em 10º no Mundial Júnior de Handebol Masculino Com o handebol em alta no Brasil - o time feminino principal é o atual campeão mundial e tanto as mulheres como os homens acabaram de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá -, as cidades mineiras de Uberlândia e Uberaba estão recebendo o Mundial Júnior Masculino. Nesta quarta-feira, a seleção brasileira terminou a sua participação e ficou com a 10.ª colocação.