Brasil perde do Chile e fica sem medalha no hóquei sobre a grama

A vaga olímpica veio, mas ainda não foi desta vez que o Brasil ganhou sua primeira medalha em Jogos Pan-Americanos no hóquei sobre a grama. Em sua segunda participação no evento, a seleção brasileira chegou à disputa do bronze, mas acabou derrotada pelo Chile, por 4 a 1, terminando no quarto lugar.

Os brasileiros, entretanto, já jogavam sem responsabilidade nenhuma. Foram ao Pan para terminar entre os seis primeiros e fazer jus ao critério exigido pela Federação Internacional (IHF) para dar um convite ao país-sede nos Jogos do Rio, em 2016, e cumpriram com a meta. O que viesse depois era lucro.

Após perder por 9 a 1 na estreia, o Brasil segurou um empate em 0 a 0 com o Canadá na semifinal e só não avançou à final porque perdeu nos pênaltis. Na disputa do bronze, sofreu novo revés para o Chile, de quem já havia perdido no sábado passada, por 3 a 1, pela fase de grupos.

Curiosamente, o Brasil encerra a competição tendo marcado apenas cinco gols, um por jogo. Teve, disparado, o pior ataque (Cuba, que ficou em último, marcou 12). Mas fez o suficiente para alcançar um inesperado quarto lugar. Agora é pensar na Olimpíada.