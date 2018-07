Brasil perde dois jogos e só tem uma chance de medalha no tênis A dupla formada por Bia Haddad e Paula Gonçalves ainda nem jogou e, por isso, é a única possibilidade viva do Brasil em conquistar uma medalha no tênis nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Nesta segunda-feira, as outras duas possibilidades do País foram eliminadas da competição em Toronto.