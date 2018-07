Brasil perde e avança em último no polo aquático O estranho regulamento do polo aquático no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona não elimina nenhuma equipe na primeira fase, de grupos. Por conta disso, a seleção brasileira feminina avançou às oitavas de final apesar de ter sofrido três derrotas, a última delas nesta quinta-feira, por 13 a 5, para a Itália.