Brasil perde e fica em último no Mundial de Futebol Americano O Brasil Onças, como é chamada a seleção brasileira de futebol americano, terminou no último lugar o Campeonato Mundial da modalidade, restrito a atletas amadores. Em sua primeira participação, perdeu da França por 31 a 6, fez 28 a 0 na Coreia do Sul, e nesta quarta-feira se despediu do Mundial, em Canton (EUA), com derrota por 16 a 8 para a Austrália.