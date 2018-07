Brasil perde e vai disputar 5º lugar no polo aquático

"Eu não estou feliz. É evidente que eles eram mais preparados psicologicamente e fizeram um monte de contatos forte fisicamente. Nossos jogadores não reagiram a esse tipo de jogo. Não jogamos como podemos jogar. Jogamos muito mal na defesa. Os australianos são organizados também", criticou o técnico da seleção brasileira, o croata Ratko Rudic.

Na etapa preliminar, há três semanas, os brasileiros haviam vencido os australianos por 9 a 6, conquistando seu primeiro triunfo sobre o rival na história. Nesta quinta, porém, o Brasil foi mal no primeiro quarto de jogo, perdendo por 5 a 1, reagiu no segundo, mas levou 5 a 0 na volta do intervalo. Marcelo Franco, Charuto, (duas vezes cada), Ádria Delgado, Bernardo Reis Rocha e Guilherme Gomes fizeram os gols do Brasil.

A seleção brasileira volta a cair na piscina nesta sexta-feira, para enfrentar o Canadá, na semifinal do torneio de consolação, que envolve quatro equipes. A partida será às 8h50 pelo horário de Brasília.

Vale lembrar que a seleção ainda não conta com os jogadores que vão reforçar o time na Olimpíada: o carioca Felipe Perrone, que defendia a Espanha, o croata Vrlic e o goleiro sérvio Soro, que era titular do seu país nos últimos anos, inclusive no bronze olímpico em 2012.