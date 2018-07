Brasil perde no polo aquático e deve ficar na lanterna

No Grupo D do Mundial, o Brasil já levou 20 a 6 da Hungria e ainda terá pela frente a Itália, escola mais tradicional do polo aquático feminino, na quinta. Assim, tem tudo para terminar no último lugar da sua chave. Desta forma, vai ter que enfrentar a campeã do Grupo C nas oitavas de final.

Desde antes da competição a equipe tratava o jogo contra o Casaquistão como mais importante do Mundial. Há dois anos, os dois times disputaram o 13º em Xangai, com o Brasil sendo derrotado exatamente pelo mesmo placar desta terça-feira, 9 a 5.

Em Barcelona, o Brasil até começou bem o jogo, terminando o primeiro quarto empatado em 2 a 2. Mas as asiáticas depois abriram três gols, as brasileiras perderam um pênalti, e não conseguiram reagir. A juvenil Isabella Chiappini, com três gols, terminou com artilheira brasileira e chegou a cinco no Mundial.

"Cometemos muitos erros, e tomamos muitos contra-ataques, o que desorganizou a defesa, após um bom início. Talvez este equilíbrio inicial tenha desconcentrado o time. E hoje (terça) tinha que dar, era uma cobrança nossa, mas vai ficar para a próxima", lamentou Marina Zablith.