Brasil perde para a Rússia e dá adeus ao ouro no judô

Sem poder contar com Felipe Kitadai, cuja categoria não está no programa do Mundial por Equipes, Tiago Camilo e Leandro Guilheiro, machucados, o Brasil competiu bastante desfalcado. E sofreu com os hansokumake, os ataque às pernas proibidos no judô.

Logo na estreia, Leandro Cunha era favorito contra o russo Pulyaev. E marcou o primeiro ponto, com um wazari, mas a mesa tirou a pontuação e eliminou o brasileiro, porque entendeu que o ataque foi nas pernas. Bruno Mendonça se recuperou. Ele levou um wazari e um yuko e conseguiu uma virada impressionante, com uma imobilização a 40 segundos do fim.

Depois foi a vez de Victor Penalber. A nova sensação do judô brasileiro, que veio de uma suspensão de dois anos por doping e já é top20 do mundo, ganhava nos segundos finais, quando também foi punido por hansokumake e eliminado.

Com a Rússia na frente do placar, o Brasil não podia perder mais lutas. O duelo entre Eduardo Bettoni e o russo Voprosov foi até o golden score, mas o rival pontuou primeiro e ficou com a vitória. Na última luta do confronto, que já não valia nada, Rafael Silva venceu o vice-campeão olímpico Mikhaylin, por yuko (duas punições ao rival), fechando a disputa em 3 a 2 para a Rússia.