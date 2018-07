Brasil perde para Dinamarca em torneio de handebol

Atual campeã do mundo, a seleção brasileira feminina de handebol perdeu para a Dinamarca por 28 a 24 neste sábado, pela segunda rodada da Golden League, torneio amistoso tradicional da modalidade, disputado em solo dinamarquês. Foi a segunda derrota do time brasileiro, que havia caído na estreia para a Noruega, por 31 a 27.

Com duas derrotas, o Brasil já não tem mais chances de conquistar o título e encerrará sua participação diante da França, neste domingo, às 13h45 (horário de Brasília). O time francês também vem de derrota, para a Noruega, neste sábado, por 23 a 15.

A ponta Alexandra Nascimento lamentou os muitos erros do Brasil no ataque, que foram fundamentais para a derrota. "Sabemos que contra seleções como a Noruega e a Dinamarca, que são fortes nos contra-ataques, um erro significa o contra-ataque. Hoje, infelizmente, não funcionamos tão bem", disse.

A própria jogadora, no entanto, fez questão de minimizar o resultado. "Hoje estamos entre as melhores do mundo e nessas competições podemos testar novidades, novas posições e jogadas. Se tivermos que perder, essa é a hora. Particularmente, estou feliz pela atitude da equipe. Estamos trabalhando muito em busca dos nossos objetivos, que são o Mundial de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016. Temos que absorver e se entregar ao máximo para fazermos um grande Mundial e uma ótima Olimpíada em casa."