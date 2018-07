Brasil perde primeiro jogo de preparação para o Mundial de Handebol

Não começou bem a preparação do Brasil para o Mundial Masculino de Handebol, que será disputado em Doha (Catar), a partir do dia 15 de janeiro. Nesta sexta-feira, no primeiro dos três amistosos que a seleção vai fazer em Sharm El Sheik, no Egito, derrota por 25 a 23 para os donos da casa.

"Foi uma partida muito igual, mas acabamos cometendo muitos erros de passe e finalização. No segundo tempo, o Egito conseguiu abrir um pouco, mas fomos capazes de nos recuperarmos e terminamos em condições igualadas", avaliou o técnico espanhol Jordi Ribera, que comanda a seleção brasileira.

O Brasil volta a jogar neste sábado, às 14 horas de Brasília, contra a Arábia Saudita. Depois, no domingo, volta a enfrentar o Egito. Só na terça-feira é que o grupo segue para o Catar, estreando contra os donos da casa na quinta-feira.

O Brasil faz parte do Grupo A, que tem, além do Catar, a atual campeã Espanha, Eslovênia, Bielo-Rússia e Chile. A meta é obter uma classificação melhor do que o 13.º lugar do Mundial de 2013, por enquanto o melhor resultado da história do País.