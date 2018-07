Brasil perto da vaga no Grand Prix A seleção feminina de vôlei está mais perto da classificação para as finais do Grand Prix. Ontem, a equipe bateu a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/20 e 25/15, em Almaty, no Casaquistão. "Foi um grande passo na luta pela classificação", comemorou o técnico José Roberto Guimarães.