Brasil pode garantir o título mundial de surfe nesta quarta-feira

A longa espera pelo retorno da etapa de Pipeline do Circuito Mundial de Surfe pode acabar. Nesta quarta-feira, uma boa ondulação está prevista para chegar à praia no Havaí e a competição deve recomeçar na terceira fase. Com isso, existe a possibilidade de o Brasil garantir o título mundial de surfe pela segunda vez seguida logo na terceira fase da disputa.

Se o australiano Mick Fanning for eliminado pelo havaiano Jamie O''Brien, o Brasil praticamente garante o título. A única alternativa que evitaria isso seria se Filipe Toledo, Adriano de Souza e Gabriel Medina fossem eliminados e Julian Wilson ganhasse a etapa. Aí, ele e Filipinho teriam uma disputa extra para ver quem ficaria com o cobiçado troféu.

Quem está mais perto da conquista é Filipinho. Se todos perderem na terceira fase, ele será o campeão mais jovem da história, tirando a honraria de Kelly Slater. Se as condições do mar estiverem boas, o mais provável é que sejam realizadas nesta quarta-feira a terceira, quarta e quinta fases do torneio, restando para o dia seguinte a disputa das quartas de final, semifinal e final.

Entre os brasileiros, a situação menos confortável é de Gabriel Medina, que luta pelo bicampeonato. Para ele ficar com a taça, teria de chegar no mínimo à final do Pipe Masters, mesmo que os adversários percam suas baterias na terceira fase. Se Filipinho e Fanning passarem uma fase, Medina só conquista o título com a vitória em Pipeline. E se Filipinho chegar às quartas de final, Medina estará fora da disputa.

Confira as baterias da 3ª fase:

1ª - Gabriel Medina x Jordy Smith

2ª - Bede Durbidge x Keanu Asing

3ª - Italo Ferreira x CJ Hobgood

4ª - Kelly Slater x Michel Bourez

5ª - Mick Fanning x Jamie O''Brien

6ª - John John Florence x Taj Burrow

7ª - Filipe Toledo x Mason Ho

8ª - Joel Parkinson x Kai Otton

9ª - Jeremy Flores x Sebastian Zietz

10ª - Julian Wilson x Adam Melling

11ª - Josh Kerr x Adrian Buchan

12ª - Adriano de Souza x Glenn Hall