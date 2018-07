Brasil pode receber 12 edições do UFC em 2013

SÃO PAULO - O Brasil pode ser um dos berços do UFC em 2013. Depois de sediar três edições da competição este ano, todas com grande sucesso, o País pode receber o evento 12 vezes na próxima temporada. Ao menos este é o desejo de seu presidente, Dana White.

Entre os confrontos já agendados para 2013, estão as lutas entre Vítor Belfort e Michael Bisping, agendada para o dia 19 de janeiro, e a superluta entre os campeões Anderson Silva e o americano Jon Jones.

Belfort abriria a temporada brasileira do UFC. E seu confronto seria em São Paulo, para suprir a frustração de o estado ter perdido a luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen, no UFC 148, inicialmente marcada para Pacaembu, depois Morumbi, transferida para o Rio e que acabou sendo disputada em Las Vegas, com três meses de atraso.

“Eu gostaria de trazer o UFC para o Brasil a cada final de semana”, brincou Dana White, empolgado com o crescimento na modalidade no Brasil. Em 2012, por exemplo, o País recebeu os UFCs 142 e 153, no Rio, e o 147 em Brasília. Todos com os ginásios lotados e com muita festa para os lutadores brasileiros.

Além de São Paulo, Rio e Belo Horizonte, há a possibilidade de lutas em Porto Alegre, Curitiba e Salvador.