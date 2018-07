Brasil poderá receber o jogo das estrelas da NFL em 2017

Se este ano o Pro Bowl foi realizado nas praias do Havaí, em 2017 o jogo das estrelas da NFL pode estar deixando o Pacífico e vir para o Brasil. Com o País se tornando o segundo maior mercado do futebol americano fora dos Estados Unidos (o primeiro é o México), os responsáveis pela liga planejam que a partida seja realizada a partir de 2017 no Rio de Janeiro, tendo como palco a “casa do futebol brasileiro’’, o Maracanã.

Segundo a assessoria de imprensa do estádio, representantes da NFL já visitaram as instalações do Maracanã, mas nenhum acordo foi firmado. As negociações estariam paradas tanto por causa do Super Bowl, que encerra a temporada do futebol americano no próximo domingo, quanto por causa da Olimpíada do Rio.

O esforço para trazer o evento para o Brasil não é a toa. Segundo levantamento feito pelo Ibope Repucom, já são 27 milhões de brasileiros que possuem interesse na NFL. Isso igualaria os fãs do esporte norte-americano à torcida do Corinthians, por exemplo.

No encontro anual da NFL, em 2015, o Brasil já havia sido o centro das atenções. Junto com a Alemanha, o País foi eleito um dos mercados em potencial a serem explorados nos próximos anos pelo esporte.

“Eu acho que Brasil e Alemanha são as próximas fronteiras de mercado, que é onde temos a ideia de levar o Pro Bowl”, disse na ocasião Mark Waller, executivo da NFL que comanda as ações internacionais da marca.”Há um crescimento na paixão pelo nosso jogo globalmente, e nós queremos responder à altura’’, disse o comissionário da NFL, Roger Goodel.

Quem também torce para que as negociações com o Brasil chegam a um fim positivo é o kicker do Kansas City Chiefs, Cairo Santos. O jogador chegou nos playoffs pela primeira vez em sua carreira em 2015 e espera poder um dia atuar diante de seus compatriotas: “Depois de me firmar na NFL, seria uma coisa legal convencer o pessoal a fazer um jogo aqui, ainda mais se a procura pelo esporte crescer”.

HISTÓRIA

Caso o evento realmente aconteça, não será a primeira vez que a NFL realizará um evento fora dos EUA. Aliás, o maior público do esporte aconteceu justamente fora de terras norte-americanas. Em 2005, a partida entre Arizona Cardinals e o San Francisco 49ers no Estádio Azteca, no México, levou 103,467 fãs. Além disso, Londres, na Inglaterra, recebe desde 2007 um jogo da temporada regular, com média de público superior a 80 mil pessoas. Na pré-temporada, Alemanha, Japão, Austrália, Espanha e Canadá já receberam as franquias.

Por sua vez o Pro Bowl estaria sendo cogitado para fora dos Estados Unidos pela primeira vez em sua história. Sendo realizado pela primeira vez em 1938, o confronto é realizado no Aloha Stadium desde 1978 (saindo apenas em 2009, quando Miami foi a sede).