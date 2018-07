Brasil poderá ter até nove duplas em etapa de vôlei de praia na Croácia

A semana será de muitos jogos de vôlei de praia na Croácia. Começou nesta segunda-feira, e vai até domingo, o Major de Porec, o segundo de três campeonatos deste nível do Circuito Mundial de 2017. O Brasil já conta com sete duplas garantidas, entre homens e mulheres, e pode ter mais duas dependendo do desempenho no qualifying, que será realizado nesta terça.

O primeiro dia de disputa foi reservado ao "country cota", que envolve duplas do mesmo país em busca de vaga no qualifying. Entre os homens, Pedro Solberg e Guto superaram Vitor Felipe e George por 2 sets a 1 - com parciais de 15/21, 21/19 e 15/9 - e avançaram. No feminino, Elize Maia e Taiana superaram as campeãs da etapa passada (Haia, na Holanda), Maria Elisa e Carol Solberg, também por 2 a 1 (18/21, 21/14 e 15/13).

Três equipes brasileiras no naipe masculino entram já na fase de grupos, a partir desta quarta-feira, pela posição no ranking de entradas: Álvaro Filho/Saymon, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/André Stein. Já Pedro Solberg e Guto disputarão o qualificatório nesta terça.

Já no feminino, Larissa/Talita, Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Josi/Lili (SC/ES) partem da fase de grupos, a partir desta quarta-feira, pela posição no ranking de entradas e convite (wild card). Elize Maia e Taiana disputam o qualificatório.

O Brasil lidera o ranking geral do feminino com Ágatha e Duda, que somam 2.480 pontos. O país aparece ainda em segundo com Larissa/Talita (2.360 pontos) e terceiro com Fernanda Berti e Bárbara Seixas (1.780 pontos). Entre os homens, Álvaro Filho e Saymon são os mais bem colocados, em terceiro no ranking, com 1.880 pontos, 500 a menos que os russos Liamin/Krasilnikov, que lideram.