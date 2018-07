Brasil põe duas duplas nas semifinais do vôlei de praia

GSTAAD - O Brasil colocou duas duplas nas semifinais da chave feminina do Grand Slam de Gstaad, sexta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Taiana/Talita e Lili/Bárbara conseguiram avançar nesta sexta-feira na competição na Suíça e voltam à quadra neste sábado para tentar fazer uma final brasileira no domingo.

Líderes do ranking mundial, com três títulos nas cinco etapas já disputadas na temporada, Taiana e Talita jogaram duas vezes nesta sexta-feira. Primeiro, elas eliminaram as também brasileiras Maria Clara e Carol por 21/12, 21/23 e 15/13. Depois, passaram pelas alemãs Holtwick e Semmler por 21/15 e 21/16.

Já Lili e Bárbara Seixas precisaram disputar três jogos nesta sexta-feira, pois começaram o dia na repescagem. A primeira vitória foi sobre as holandesas Van der Vlist e Wesselink (21/16 e 21/18). Depois, elas ganharam das suíças Zumkehr e Heidrich (22/20 e 21/12) e das norte-americanas Ross e Day (21/12 e 21/11).

Nas semifinais deste sábado, Taiana e Talita jogam contra as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, que foram as responsáveis pela eliminação das brasileiras Ágatha e Maria Elisa nas quartas de final do Grand Slam de Gstaad. Enquanto isso, Lili e Bárbara Seixas vão enfrentar as alemãs Ludwig e Walkenhorst no outro jogo do dia.