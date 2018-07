Brasil precisa da vitória para sobreviver no Sul-Americano sub-20

SAN JUAN - A seleção brasileira sub-20 enfrenta nesta quarta-feira a Venezuela, às 21h (horário de Brasília), precisando vencer para limpar uma mancha em seu currículo. O empate contra o Equador e a derrota para o Uruguai - apenas um ponto conquistado - transformaram a campanha de 2013 no pior início da história das participações brasileiras no Campeonato Sul-Americano da categoria.

A única maneira de os meninos limparem suas respectivas barras é vencer a Venezuela no Estádio Bicentenário, em San Juan, e também o Peru na sexta-feira, para garantir uma das três vagas para o hexagonal final. Se perder hoje, a equipe terá apenas chances matemáticas de classificação na última rodada - algo impensável na fase de preparação e no planejamento da CBF.

Além da pressão pela vitória, a equipe sub-20 terá espectadores ilustres no jogo decisivo. O presidente da CBF, José Maria Marin, e Bebeto, integrante do Comitê Organizador Local da Copa de 2014 e pai do meia Mattheus, viajam hoje para acompanhar a partida na Argentina.

"Nada está perdido. Tenho plenas convicções de que podemos fazer partidas melhores e ganhar os dois jogos que nos restam. Acredito que, com sete pontos, avançaremos para a próxima fase", diz o técnico Emerson Ávila, mantendo o otimismo.

A situação do Brasil no Grupo B é dramática. O Uruguai é o líder com cinco; o Peru é o segundo colocado com surpreendentes quatro pontos; a Venezuela tem três; Equador, dois e o Brasil é o lanterna com apenas um ponto em dois jogos. Na outra partida do grupo, enfrentam-se Peru e Equador - o líder Uruguai folga na rodada.

Para fazer o que não foi feito nos dois próximos jogos, o técnico tomou duas providências. A primeira foi mexer na escalação. Bruno Mendes treinou entre os titulares e deve jogar ao lado de Ademilson. Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Marcos Júnior e Igor Julião entraram nas vagas de Mattheus, Fred, Adryan e Wallace. "Precisamos ter maior controle das situações", disse.

De cabeça

A outra ação de Ávila foi treinar bolas paradas. Foi com esse expediente que o Brasil conseguiu igualar o jogo com o Uruguai em 2 a 2 antes de sofrer a derrota no último minuto.

Nos dois treinamentos táticos realizados no campo do Club Atlético San Martín a equipe treinou cruzamentos ofensivos até cansar. E, no final, jogadores como Adryan, Mattheus e Rafinha Alcântara treinaram cobranças diretas.

Emerson Ávila não adiantou as mudanças que vai fazer na equipe, mas o próprio Rafinha deve ser escalado, provavelmente no lugar de Mattheus. Marcos Junior, que perdeu um gol incrível quando a partida contra o Uruguai estava empatada por 2 a 2, deve continuar no banco.

"Não podemos culpar o Marcos Junior pelo gol perdido. É claro que não podemos deixar de falar que foi uma chance de gol fácil de se fazer. Mas nem sempre os gols fáceis acontecem. Ele entrou bem na partida", disse o treinador do Brasil.

Hermanos. O fraco desempenho da seleção brasileira só é comparável à campanha da Argentina, dona da casa. Depois de derrotas para Chile e Paraguai, além de um empate contra a Bolívia, os argentinos sofreram duras críticas - principalmente o setor defensivo da seleção.

Grande decepção do torneio, a equipe dona da casa não consegue resgatar o prestígio do período que vai de 1995 a 2001, quando, dirigida pelo técnico José Pekerman, conquistou nada menos do que três títulos mundiais na categoria.