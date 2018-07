Brasil recebe o Chile na estreia do Consur, o Sul-Americano de Rúgbi

SÃO PAULO - A Arena Barueri receberá neste sábado, às 19 horas, o confronto entre a seleção brasileira masculina de rúgbi e o Chile, na estreia das equipes no Consur A, a primeira divisão do Campeonato Sul-Americano de Rúgbi XV. A modalidade com 15 jogadores não faz parte do programa olímpico (no Rio, em 2016, o rúgbi sevens fará parte dos Jogos), mas é a mais popular no mundo. A expectativa é de bom público, até porque o torcedor poderá entrar no estádio se levar um quilo de alimento não perecível, que será trocado na hora pelo ingresso.

A competição será disputada em novo formato, pois pela primeira vez todos os países participantes terão a chance de disputar jogos em casa. Assim, as partidas entre Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai serão realizadas entre os dias 26 de abril e 10 de maio. Os Tupis, como a seleção brasileira de rúgbi é chamada, vão enfrentar na sequência o Uruguai, no estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, e o Paraguai, no Yacht Golf Club de Assunção.

Para Pedro Rosa, o confronto com os chilenos terá um sabor especial porque ele jogará no quintal de sua casa. "Temos uma batalha no sábado e para mim é muito especial, porque sou de Barueri e nunca joguei contra esses caras dentro de casa. Era sempre lá na casa deles, com as manhas e a arbitragem deles, e dessa vez será diferente. No nosso grupo dizemos que entraremos em campo como se esse fosse o último jogo de nossas vidas", diz o jogador.

Em partidas oficiais, o Brasil nunca venceu o Chile, mas a cada novo jogo um resultado positivo se aproxima. A Confederação Brasileira de Rugby vem fazendo um trabalho de médio prazo, com revelação de jogadores, investimento nas categorias de base e proporcionando melhores condições de treinamento para os atletas. Para aprimorar o elenco, foram contratados técnicos da Nova Zelândia, potência mundial no esporte. Por tudo isso, o grupo está cada vez mais otimista em relação ao desempenho.

"O principal nesse torneio é a nossa preparação, o quanto trabalhamos duro, dentro e fora de campo, e o que construímos nos últimos tempos. O grupo está muito unido, foi muito suor e trabalho em equipe", conta João Luiz da Ros, o Ige, que aproveita para convocar a torcida. "Esperamos o apoio total da torcida. Será muito bacana e vai nos ajudar a ir para frente. Mas é claro que vamos sempre brigar, independente do adversário, da torcida, e de outros fatores, vamos lutar para conquistar o direito de vencer. Esse é nosso grande objetivo."

CONVOCADOS

Brasil: Jardel Vettorato, Jonatas Paulo (Chabal), Pedro Rosa, Lucas Piero de Moraes (Bruxinho), João Luiz da Ros (Ige), Saulo Oliveira, Daniel Danielewicz (Nativo), Nick Smith, Bruno Garcia, Pedro Di Pilla, Andre Luis Nascimento (Boy), Alexandre Browne (Sandy), Martin Schaefer, Lucas Tranquez (Zé), Guilherme Coghetto, Pedro Henrique Lopes, Nelson Oliveira, Moises Cavalleri (Monte), Diego Pietrobon (Banana), Lucas Abud, Leandro Castiglioni (Leco), João Pires Neto (Torosso), Matheus Daniel.

Técnico: Brent Frew

Auxiliar técnico: Jacob Mangin.

CONSUR 2014

Brasil x Chile

Quando: 26 de abril, às 19 horas

Onde: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Endereço: Av. Prefeito João Vilalobo Quero, 1001 - Jardim Belval

Entrada: 1 kg de alimento não perecível