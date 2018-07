Brasil receberá a Suíça em playoff da Fed Cup

Campeão do Zonal Americano da Fed Cup no último sábado ao derrotar o Paraguai, o Brasil garantiu sua presença nos playoffs do Grupo Mundial II, que não disputa desde 2004, quando perdeu em casa, em São Paulo, para a Croácia. E o sorteio desta terça-feira apontou a Suíça como adversária - as suíças perderam na primeira rodada do Grupo Mundial II para a França, que agora vai disputar a repescagem do Grupo Mundial I.

O Brasil tem Teliana Pereira, em 92º lugar no ranking da WTA, como única tenista do País entre as 100 melhores do mundo. As outras representantes do País na conquista do Zonal Americano foram Paula Gonçalves (número 313), Laura Pigossi (número 268) e Gabriela Cé (número 301)

A Suíça tem duas tenistas entre as 100 melhores ranqueadas: Stefanie Voegele (número 47) e Romina Oprandi (número 94). Contra a França, a equipe suíça foi representada por Voegele, Belinda Bencic (número 137 e melhor tenista do ranking de juvenis) e Timea Bacsinszky (número 196) - Bencic e Bacsinszky disputaram o jogo de duplas.

Os outros três confrontos dos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup também foram definidos nesta terça-feira. A Romênia, de Simona Halep, vai receber a Sérvia, de Ana Ivanovic, a Holanda vai encarar em casa o Japão e a Suécia será mandante no duelo com a Tailândia.