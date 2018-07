Brasil roda elenco e estreia com vitória no Sul-Americano Masculino de Basquete A seleção brasileira masculina de basquete estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano, que começou domingo em Caracas, na Venezuela. Nesta segunda, jogando diante de um rival de nível técnico muito inferior, bateu o Equador por 107 a 65. O ala/pivô Olivinha foi o cestinha, com 18 pontos.