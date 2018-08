Brasil-RS vence o Goiás em casa e fecha turno fora da zona de degola

+ Com 2 gols de Longuine, Guarani vence o Brasil de Pelotas e se reabilita

Para o Brasil, o resultado foi importantíssimo, pois o clube fecha o primeiro turno da competição fora da zona de rebaixamento, com 21 pontos. Já o Goiás desperdiçou a oportunidade de encostar de vez na briga pelo acesso ao seguir com 27 pontos.

Com menos de um minuto o Goiás já assustou Marcelo Pitol. Giovanni recebeu com liberdade de fora da grande área e soltou o pé, exigindo a defesa do goleiro. O Brasil conseguiu responder pouco tempo depois, aos 11, em bola alçada pelo alto.No lance, Luiz Eduardo bateu de bicicleta e jogou para Lourency, que acertou um belo voleio. Foi a vez de Marcos voar para evitar o gol do time da casa.

Mesmo fora de casa, aos poucos o Goiás foi se soltando. Aos 24 minutos, em cruzamento pelo meio, Lucão desviou e a bola caiu nos pés de Ernanes pela ponta esquerda. O lateral jogou na frente e soltou o pé, mas ela explodiu na trave e saiu pela linha de fundo. Para o Brasil, a resposta veio com Pereira, aos 30, que recebeu de Lourency e bateu no meio do gol, para uma defesa sem dificuldade de Marcos.

Assim como havia ocorrido no começo do jogo, o Goiás voltou muito melhor para o segundo tempo. O time de Ney Franco criou a chance mais clara de abrir o placar com cinco minutos. Em uma bola dividida com a marcação, ela sobrou nos pés de Ernandes, que saiu frente a frente com Marcelo Pitol, mas bateu mal e jogou em cima do goleiro.

Mesmo precisando vencer, o Brasil demorou para entrar na partida. Quando finalmente acertou a marcação, o time da casa teve a oportunidade de balançar as redes. Lourency tabelou com Luiz Eduardo dentro da grande área, aos 22 minutos, também ficou frente a frente com Marcos, mas bateu em cima do goleiro. Com duas faltas desnecessárias no meio de campo o volante Gilberto, do Goiás, recebeu dois cartões amarelos praticamente consecutivos e foi expulso, aos 37.

Com um jogador a mais em campo, o Brasil precisou de apenas dois minutos para finalmente abrir o placar em Pelotas. Pela esquerda, Pereira cobrou um escanteio fechado, praticamente na linha de pequena área, onde estava Rafael Dumas. O zagueiro aproveitou um cochilo da marcação e nem precisou subir alto para testar firme para o fundo das redes.

Na sexta-feira, às 19h15, o Goiás recebe o CSA no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Já o Brasil viaja para Sorocaba, onde vai enfrentar o São Bento no estádio Walter Ribeiro, às 16h30 do próximo sábado. Os dois jogos valem pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turno da Série B.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 1 X 0 GOIÁS

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Tiago Cametá; Leando Leite, Itaqui, Valdemir (Maicon Assis) e Pereira (Gilson); Lourency (Kaio) e Luiz Eduardo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOIÁS - Marcos; David Duarte, Edcarlos (Maranhão) e Victor Ramos; Alex Silva (Caíque Sá), Gilberto, Giovanni (Felipe Gedoz), Renato Cajá e Ernandes; Michael e Lucão. Técnico: Ney Franco.

GOL - Rafael Dumas, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Eduardo (Brasil de Pelotas); Lucão e Gilberto (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Gilberto (Goiás).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).

RENDA - R$ 58.860,00.

PÚBLICO - 3.597 pagantes (4.194 total).

LOCAL - Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS).