Brasil sai na frente dos EUA em desafio de vôlei de praia em Copacabana

O Brasil levou ampla vantagem sobre os Estados Unidos no primeiro dia de disputas do desafio travado entre os dois países no vôlei de praia, denominado como o confronto dos "Melhores do Mundo" da modalidade, na Praia de Copacabana, no Rio. Em uma série de 16 partidas que começaram a ser disputadas no início da tarde e só foram terminar no final desta noite, o País acumulou 11 vitórias e apenas 5 derrotas.

O grande destaque do dia ficou por conta da dupla formada por Maria Clara e Carol, que derrotou a tricampeã olímpica Kerri Walsh e sua parceira April Ross por 21/19. Esses duelos estão sendo realizados em set único, sendo que Maria Clara e Carol também abriram o dia superando Jennifer Fopma e Summer Ross por 21/16, antes de fecharem a quinta com 100% de aproveitamento.

Além delas, Larissa e Talita e Pedro Solberg e Evandro, entre os homens, também acumularam duas vitórias em dois jogos disputados por cada parceria. Larissa e Talita primeiro passaram por Jennifer Kessy e Emily Day por 21/17, antes de arrasarem Lauren Fendrick e Brooke Sweat por 21/7.

Pedro e Evandro, por sua vez, abriram o seu dia de disputando superando Nick Lucena e Theo Brunner por 21/13. Mais tarde, eles derrotaram Jake Gibb e Casey Patterson também com relativa facilidade, por 21/14.

Campeões olímpicos em 2004 e com parceria reatada há pouco tempo, Ricardo e Emanuel iniciaram a quinta sendo derrotados por Jake Gibb e Casey Patterson por 21/19, mas depois reagiram com triunfo sobre Phil Dalhausser e Sean Rosenthal por 21/17.

Os outros resultados do dia foram os seguintes no Rio: Ágatha e Bárbara Seixas 21 x 19 Lauren Fendrick e Brooke Sweat; Bruno Schmidt e Thiago 21 x 19 Nick Lucena e Theo Brunner; Vitor Álvaro 21 x 16 John Hyden e Tri Bourne; Juliana e Maria Elisa 21 x 14 Jennifer Kessy e Emily Day; Ágatha e Bárbara Seixas 18 x 21 Jennifer Fopma e Summer Ross; Bruno Schmidt e Thiago 16 x 21 John Hyden e Tri Bourne; Vitor e Álvaro 11 x 21 Phil Dalhausser e Sean Rosenthal; Juliana e Maria Elisa 13 x 21 Kerri Walsh e April Ross; Pedro e Evandro 21 x 14 Jake Gibb e Casey Patterson.