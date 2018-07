Brasil se despede de torneio de handebol empatando com França

A seleção brasileira feminina de handebol encerrou sua participação na Golden League, tradicional torneio amistoso da modalidade, com um empate diante da França. Neste domingo, os dois países ficaram no 26 a 26 na cidade de Aarhus, na Dinamarca, e o Brasil se despediu da competição na última posição, sem nenhuma vitória.

A seleção havia sido derrotada por Dinamarca e Noruega nas duas primeiras rodadas e, por isso, acabou em quarto. O título ficou com as donas da casa dinamarquesas, que venceram as norueguesas neste domingo, por 26 a 22, e mantiveram os 100% de aproveitamento.

O duelo equilibrado diante das francesas agradou o técnico da seleção brasileira, Morten Soubak. "Eu gostei muito da partida. Foi de alto nível e com muita intensidade do início ao fim. Fiquei contente com a performance da equipe e por termos colocado em prática uma defesa nova", declarou.

O treinador aproveitou o torneio para fazer testes na equipe, visando as próximas competições. No ano que vem, o Brasil defenderá seu título mundial justamente na Dinamarca. Em 2016, será a vez da seleção disputar os Jogos Olímpicos em casa, no Rio.

"Ainda precisamos de mais tempo de treinamento para implementar tudo o que queremos até o Mundial. Algumas coisas ainda não estão do jeito que queremos. Temos elementos em nosso contra-ataque, por exemplo, que queremos acertar de forma mais eficiente. Mas estamos saindo contentes, porque mostramos, principalmente hoje, que continuamos no mesmo nível dos europeus", avaliou Soubak.