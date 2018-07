Brasil se garante no Mundial Masculino de Handebol Depois de alcançar o 13.º lugar no Mundial de 2013, sua melhor classificação histórica, o Brasil está garantido na próxima edição do Mundial Masculino de Handebol, que vai acontecer em janeiro do ano que vem, no Catar. A classificação veio porque a seleção se garantiu entre as três primeiras colocadas do Campeonato Pan-Americano, que está sendo realizado na cidade de Canelones, no Uruguai.