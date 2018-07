Brasil vence a Noruega em desafio de campeãs no handebol

Após ser derrotada na sexta-feira, a seleção brasileira feminina de handebol se recuperou neste domingo ao superar a Noruega, atual bicampeã olímpica, pelo placar de 18 a 12, em São Bernardo do Campo. Os dois jogos amistosos são chamados de "Desafio das Campeãs" por reunir a atual campeã olímpica e mundial.

Na sexta, as norueguesas haviam vencido, por 25 a 21, no mesmo ginásio Adib Moysés Dib. A diferença no placar se justifica pelo tempo menor de partida. Por exigência da TV Globo, que transmitiu o amistoso nesta manhã, o jogo teve apenas 40 minutos (dois períodos de 20 minutos), ao invés dos tradicionais 60 minutos (dois tempos de 30).

Para o técnico Morten Soubak, a seleção brasileira teve desempenho superior ao que exibiu na sexta. "Tivemos muitas diferenças. Tivemos um bom dia ontem [sábado] de treinamento, tentando analisar a nossa performance e deu certo. A Babi foi muito bem e conseguimos defender um pouco melhor do que no primeiro jogo", comentou, referindo-se ao bom desempenho da goleira Babi.

Mesmo assim, o treinador não esqueceu das falhas demonstradas neste domingo. "Ainda tivemos alguns erros técnicos. Não tanto como o primeiro jogo, por isso, conseguimos fazer bons contra-ataques. Ainda temos que melhorar", ponderou.

Os dois amistosos são importantes para as duas seleções, que já estão garantidas nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Para as brasileiras, serve como preparação para os Jogos Pan-Americanos, em julho, em Toronto, no Canadá, e para o Mundial, em dezembro, na Dinamarca. Já as norueguesas aproveitaram para sentir o clima no Brasil, sede da Olimpíada do próximo ano.