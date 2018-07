Brasil segue com apenas uma dupla na etapa da Polônia Alison e Emanuel são os únicos brasileiros que seguem vivos na etapa polonesa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, eles precisaram eliminar duas duplas do Brasil para disputar a repescagem no sábado, quando terão que buscar três vitórias para alcançar a decisão.