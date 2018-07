Brasil segue em terceiro lugar no ranking após Copa do Mundo feminina

ZURIQUE - O resultado final da Copa do Mundo feminina de futebol, disputada na Alemanha, não interferiu na posição da seleção brasileira no ranking da Fifa, atualizado nesta sexta-feira. Eliminado pelas norte-americanas nas quartas de final, o Brasil segue na terceira colocação, com 2.121 pontos.

A seleção dos Estados Unidos permanece na liderança da lista. A equipe vice-campeã mundial está com 2.146 pontos e é seguida pelas alemãs. Anfitriã da Copa do Mundo, a Alemanha foi eliminada nas quartas de final pelo Japão e agora está com 2.121 pontos. Já o Japão, que faturou o título mundial, é o quarto colocado, com 2.101 pontos.

A Suécia, que caiu nas semifinais para a seleção japonesa ocupa o quinto lugar, com 2.085 pontos, à frente da Inglaterra, que subiu quatro posições após parar nas quartas de final no Mundial. País-sede da próxima Copa do Mundo, em 2015, o Canadá perdeu duas posições e agora está em oitavo lugar, atrás da França, e à frente que Austrália e Noruega, que completam, em sequência, as dez primeiras colocações da lista.

A Coreia do Norte perdeu quatro posições e está em 12.º lugar no ranking da Fifa. Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção está sob investigação da associação após cinco jogadoras serem flagradas em exames antidoping durante o torneio.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking feminino da Fifa:

1) Estados Unidos, 2.162

2) Alemanha, 2.146 3) Brasil, 2.121

4) Japão, 2.101

5) Suécia, 2.085

6) Inglaterra, 1.997

7) França, 1.981

8) Canadá, 1.953

9) Austrália, 1.946

10) Noruega, 1.940

11) Itália, 1.934

12) Coreia do Norte, 1.927

13) Dinamarca, 1.888

13) Holanda, 1.888

15) China, 1.870

16) Coreia do Sul, 1.851

17) Islândia, 1.848

18) Espanha, 1.816

19) Finlândia, 1.811

20) Rússia, 1.809